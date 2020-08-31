Сыну восемь лет, у него увеличены миндалины. Подскажите, пожалуйста, в каком случае их стоит удалять? И правда ли, что после такой операции дети начинают чаще болеть? Оксана Черникова

Особая примета – гнойные пробки

Когда операция все-таки нужна

Вместе с миндалинами исчезает защита организма

Миндалины можно хорошенько промыть

Хронический тонзиллит – это распространенное заболевание, которое проявляется вялотекущим воспалением небных миндалин, рассказывает лор-врач Ольга Брянцева. Его особая примета – гнойные пробки в лакунах (углублениях) миндалин, которые означают неприятности для организма, поскольку это хронический очаг инфекции во рту. По данным Ольги Брянцевой, хронический тонзиллит чаще всего возникает при неправильно леченых простудах, особенно перенесенных на ногах, при затрудненном носовом дыхании, когда человек вынужден дышать ртом (например, при искривлении носовой перегородки, аденоидах или полипах). Диагноз «хронический тонзиллит» ставится после после 16–18 лет: до этого возраста миндалины считаются иммунным органом и их, как правило, не удаляют. Хронический тонзиллит выдаст себя незначительным повышением температуры до 37–37,2°С, чувством разбитости, усталости к вечеру, неприятным запахом изо рта (из-за гнойных пробок в миндалинах). Однако, по мнению врача, такие симптомы совсем не означают, что миндалины нужно срочно удалять. К тому же в любом случае решение вопроса о тактике лечения должен принимать только специалист.Оперативное лечение показано только в том случае, если хронический тонзиллит уже, как называют это медики, декомпенсирован, то есть когда организм отказывается защищаться и заболевание отвоевывает позиции по «полной программе, когда заболевание осложнено поражением сердца, суставов и почек. Одно из самых суровых осложнений хронического тонзиллита – ревматизм. Неслучайно для определения тактики лечения лор выясняет, есть ли осложнения, а для этого рекомендует больному посетить ревматолога и сдать ревмопробы, сделать электрокардиограмму и проконсультироваться у кардиолога.– Если изменения в сердце, суставах и почках не выявляются, хронический тонзиллит нужно лечить консервативно, – говорит Ольга Брянцева. – Лечение заключается в регулярном и длительном применении препарата тонзилотрена и промывании небных миндалин.– Удаление миндалин ни в коем случае не гарантирует, что у больного перестанет болеть горло, – считает специалист. – Даже напротив: практически всегда после удаления миндалин развивается хронический фарингит, а затем может развиться и бронхит, потому что миндалины – первое препятствие на пути инфекции: они принимают первый удар на себя. Примерно 30 лет назад медики начали всем подряд удалять миндалины, а потом выяснилось, что после операции у детей сразу снижается иммунитет, начинаются фарингиты и бронхиты. Так что полностью миндалины удаляются при острой необходимости после 16–18 лет, а детям при увеличении миндалин их могут немного подрезать.Для лечения хронического тонзиллита существует достаточно эффективная, по мнению Ольги Брянцевой, манипуляция – промывание небных миндалин.– Манипуляция заключается в том, что лор-врач вводит в каждую лакуну соответствующую насадку и специальным раствором под напором вымывает гнойные пробки, – рассказывает специалист. – Манипуляция абсолютно безболезненна, поэтому делается без наркоза. Промывание небных миндалин менее травматично для миндальной ткани, чем механическое удаление гноя путем выдавливания. Оно дает неплохой эффект: буквально после первой процедуры пациенты замечают облегчение, их общее состояние улучшается.Длительность курса промывания небных миндалин индивидуальна и зависит от степени запущенности процесса и состояния иммунитета больного. Необходимый для лечения минимум – пять процедур, при необходимости промывание повторяют.– Не запускайте свои заболевания, – предупреждает Ольга Брянцева. – Обращайтесь к специалистам, обследуйтесь и лечитесь своевременно: лечить болезни гораздо легче и дешевле, пока они не перешли в хронические недуги и не осложнились еще больше.