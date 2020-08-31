С 25 августа «Укрзалізниця» начала пилотный проект по охране пассажирских поездов во время движения. Для этого привлечены работники военизированной охраны.

На первом этапе военизированная охрана будет сопровождать десять пассажирских поездов, сообщает пресс-служба «Укрзализниці” со ссылкой на и.о. председателя правления компании Ивана Юрика.В частности, охранники будут находиться в поездах №10/9 Мариуполь — Киев, №29/30 Киев — Ужгород, №38/37 Киев — Запорожье, №49/50 Киев — Трускавец, №63/64 Харьков — Киев, №79/80 Днепр — Киев, №92/91 Львов — Киев, №102/101 Киев — Херсон, №106/105 Одесса — Киев, №136/135 Киев — Покровск.По словам Ивана Юрика, сотрудники военизированной охраны перед каждым рейсом будут проходить инструктаж. Также они снабжены специальной формой и знаками различия. Планируется, что на старте проекта в нем будут задействованы до сорока сотрудников военизированной охраны ежедневно.Также «Укрзалізниця» продолжит оснащать вагоны поездов видеокамерами. Сейчас они установлены, в частности, в скоростных поездах.