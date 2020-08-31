На Закарпатье водителей на дорогах начали останавливать патрульные для того, чтобы угостить холодной водой.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале «Украина Новости».Полицейские решили прийти на помощь водителям, которые страдают от жары, и начали раздавать бутылки с холодной водой. Именно для этого они останавливали автомобили.«В связи с высокой температурой на дорогах мы проводим профилактические беседы и раздаем водичку, чтобы у вас был прохладный ум и светлая голова. Но не стоит нарушать скорость — это основная причина аварийности на дорогах», — рассказывали копы водителям остановленных автомобилей.Такая акция полицейских удивила водителей, некоторые из них даже говорили, что не верят, что такое может быть.