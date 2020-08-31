По состоянию на 31 августа в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 7 095 случев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 9 076 случаев заболевания COVID-19, из них - 5 585 человек находятся под медицинским наблюдением, 3 286 пациентов выздоровели, 205 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 31 августа в Украине зафиксировано 2 141 новый случай коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 121 215 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 2 557 человек умерли, 57 114 - выздоровели.