Харьковские полицейские за сутки разыскали 12-летнего жителя Нововодолажского района, который ушел в магазин и не вернулся. К счастью, ничего страшного с мальчиком не произошло.

Утром 26 августа в дежурную часть райотдела полиции поступило сообщение, что 12-летний житель села Станичное пошел в магазин и не вернулся. По словам матери, он ни с кем не ссорился, ранее подобных случаев не было. Родственники осмотрели местность, но ребенка не нашли и обратились за помощью в полицию.– Поиски парня продолжались почти сутки. К ним присоединились сотрудники Управления уголовного розыска областного главка полиции, ювенальной превенции, весь личный состав Нововодолажского отделения полиции, кинологи, волонтеры, охотники и местные жители, которые в составе поисковых групп прочесывали местность. Также на поиски пропавшего были подняты три самолета гражданской авиации, – сообщили в Отделе коммуникации полиции Харьковской области.Беглеца обнаружили в лесополосе неподалеку от села. Он рассказал, что пошел в магазин и по дороге потерял деньги. Домой возвращаться не хотел, потому что боялся, что его будут ругать. Весь день парнишка бродил по селу, а потом начал прятаться в посадке. Во время поисков ребенка местные жители нашли потерянные деньги и передали работникам полиции.– Сейчас беглеца вернули домой, – говорят в полиции. – С ним все в порядке. Никаких противоправных действий в отношении мальчика совершено не было. С ним проведена профилактическая беседа.