Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав планирует ввести индикаторы качества работы семейных врачей с 1 января, передает "Радио Свобода".

Отмечается, что сейчас нет финансового наказания за некачественную работу семейных врачей.- Это абсолютно нормально. Что я имею в виду? Это охват иммунизации, это прививки, которые они должны контролировать, проводить тем пациентам, с которым они заключили договор. Это та же работа с ковиднимы больными, - сказал Степанов, отметив, что соответствующие индикаторы качества работы семейных врачей должны быть, кроме уплаты по принципу по количеству заключенных договоров.По словам главы Минздрава, сейчас не предусмотрено финансовое наказание за некачественную работу врача.- Это должен быть понижающий коэффициент, если ты не выполняешь обязанности. И это абсолютно нормально. Именно по такому принципу мы хотим это делать, начиная с 1 января, то есть с нового года. Потому что сейчас очень трудно внести изменения в эти договора, - сказал министр.