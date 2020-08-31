Мир глазами пчелы – в Харькове может появиться интерактивный музей меда, где можно будет не только узнать много интересных фактов об этом полезном продукте, но и побывать «в шкуре» насекомого, его собирающего. Какой урожай получили в этом году харьковские пасечники, как формируется цена продукта и как отличить рапсовый мед от липового?

В Украине дефицита меда быть не может

Ищите пасечника

Существует ли облепиховый мед

Украина – экологический огород для всего мира

Европа предпочитает украинский мед из подсолнечника

Пчеловодство – это философия

Пасечники области мечтают открыть в Харькове Дом пчел – интерактивный музей, посвященный пчеловодству.– Это был бы первый в Европе павильон, посвященный пчеловодству, – поделился с «Вечерним Харьковом» вице-президент Союза пасечников Украины, председатель ОО «Союз пасечников Харьковской области» Денис Солдатов. – 3D-реальность позволит оградить детей от непосредственного контакта с пчелами. Привести ребятишек на пасеку – проблема, а сводить их в черте города на экскурсию было бы интересно. Там можно разместить и модели ульев, и сами ульи, воспроизвести запах улья, сделать восковые комнаты. А также показать жизнь пчелы – как она складывает продукцию, как проводит уборку в домике, как строит, как матка кормит, как растет пчела... Словацкие коллеги не против предоставить нам снятый ими 3D-фильм, позволяющий в виртуальной реальности увидеть мир глазами пчелы.Как вариант для размещения музея пасечники рассматривают Харьковский зоопарк. Но пока не могут найти финансирование для своего проекта.А начало уже положено – в Подворках на Харьковщине собрана огромная коллекция меда со всего земного шара.– Все мои друзья, путешествуя по миру, привозят образцы меда для музея. Представлен мед с разных концов планеты – из Новой Зеландии, Таиланда, Индонезии, Аргентины, Бразилии, Мексики, Перу, Никарагуа, Японии, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Египта, Саудовской Аравии, Кувейта, Турции, Ирана, Ирака, Индии, Непала, Канады, США, Норвегии, Эстонии, Латвии, России, – перечисляет Денис Солдатов.И все же самый вкусный мед, по его словам, украинский.– Все, кто пробовал, говорят, что лучше меда нет, – улыбается пасечник.– У нас дефицита меда быть не может, потому что Украина – страна молока и меда. Все говорят, что такой страной является Израиль, но я думаю, что они ошибаются, – это Украина. У нас настолько благодатная страна, что, невзирая ни на что, пчелы все равно приносят мед и он есть всегда – больше или меньше.В нынешнем году урожай очень неплохой. Мы, может быть, недобрали первого, раннего меда, но в целом его достаточно.– Дело в том, что мед в нашей стране не является продуктом первой необходимости – это не хлеб и не молоко. В связи с тем, что поколение меняется, культура потребления меда падает. Если наши родители, бабушки и дедушки традиционно закупали мед на зиму, то сейчас его потребление более молодым поколением снижается. Очень обидно, потому что это не просто вкусное сладкое лакомство, а очень полезный продукт. К тому же мед – самый доступный из экологически чистых натуральных продуктов. Заменив медом сахар, можно существенно укрепить здоровье. Это природный иммуномодулятор и все разговоры об аллергии слишком преувеличены, потому что чистый натуральный мед может вызывать аллергию менее чем у 1% населения.Так что сегодня пасечники испытывают некоторые проблемы со сбытом меда, и у кого его много, те продают, как говорится, почем берут. Не пасечник формирует цену на рынке, а покупатель. Так происходит уже последние пять лет, наверное. И в этом году на внутреннем рынке для потребителя мед даже несколько подешевел. По крайней мере цена на мед подсолнечный и из разнотравья, которого много, не изменилась. Экспортная же цена в нынешнем году выросла только из-за курса валюты.– Перед покупкой нужно внимательно присмотреться к меду и обязательно попробовать. Вот тот, что пришелся по вкусу, и нужно брать. Оптимальный вариант – покупать мед у пасечника, которому доверяете.Постарайтесь не заливать мед в трехлитровые банки, держать его лучше в более мелкой стеклянной таре – пол-литровых, максимум литровых банках в темном месте. Как правило, процесс потребления меда длительный, и когда на дне трехлитровой банки остается треть, воздух, который попадает внутрь, может испортить вкус меда, изменить его цвет, поскольку данный продукт – гигроскопичный.– К сожалению, то, что продается в супермаркетах, – это в основном грусть и печаль. В феврале нынешнего года проводился мониторинг меда в торговых сетях – большинство продукции оказалось фальсификатом. Да, существуют компании, которые выпускают качественный мед, прошедший все анализы. Но они слабо представлены в торговой сети.Так что лучше всего искать пасечников. Они вам и домой товар привезут.– Очень просто. Рапсовый мед – чисто-белого цвета, внешне похож на смалец, в нем практически отсутствуют кристаллы, имеет яркий цветочный вкус. Это самый первый мед.После него идет акациевый – прозрачный, светлый, с легким зеленоватым отливом, имеет приятный цветочный вкус и запах меда. К слову, сахарный сироп и акациевый мед в банке выглядят абсолютно одинаково, поэтому продукт нужно обязательно пробовать. Акациевый мед долго не кристаллизуется.Липовый мед выглядит почти так же, как акациевый, но у него более насыщенный цвет – больше зеленоватого оттенка. Имеет выраженный свежий привкус мяты. Кода пробуешь чисто липовый мед, он немного ментолом отдает. Этот мед кристаллизуется довольно быстро и становится белым.Мед из подсолнуха – как правило, ярко желтый, почти оранжевый, а из разнотравья – желтый, может быть оттенка кофе с молоком.Быстрее всего кристаллизуются рапсовый и подсолнечный. К примеру, подсолнечный, выкачанный неделю назад на нашей пасеке, уже загустел. Кристаллизация меда – показатель его натуральности и качества. Если мед не кристаллизуется, он либо незрелый, либо разогретый. То есть мед, который садится быстро, – хороший мед.Гречишный имеет насыщенный красно-коричневый цвет. У него специфический запах и вкус.– Нет, горчат каштановый и падевый. Падевый собирается в лесу. Там, где нет цветов, пчелы берут падь – сладкую клейкую жидкость на листьях деревьев. В итоге получается тоже натуральный мед, но у него другой химический состав. Для пчел он не очень хорош, потому что они не могут на нем зимовать. В нем очень много микроэлементов, и для пчел он довольно тяжелый. А вот для человека такой продукт за счет большого количества этих самых микроэлементов и витаминов очень полезен и является уникальным лекарственным средством, гораздо более ценным, чем другие сорта. Однако настоящего падевого меда на Харьковщине вы не найдете, потому что он собирается в лесных районах – на Житомирщине, в Карпатах, там, где елки, сосны, дубы. У нас такого нет, у нас всегда присутствует нектар. Падь может быть подмешана к меду, но не более.– Пчелы собирают мед со всего – и с подснежников, и с одуванчиков, но нектара с каждого определенного растения очень мало. Этот нектар они, как правило, употребляют сами – на развитие, обычно в начале весны. То есть такого меда не бывает – его не хватает даже для самих пчел.Чтобы получить такой мед, необходимы либо большие плантации определенной культуры и правильная технология сбора, либо искусственное высаживание медоносов и установка пасек на них. Однако у нас я такого не встречал. А если это не промышленные площади посевов, то, скорее всего, просто добавки определенного сорта в разнотравье.У нас в коллекции, например, есть и малиновый мед, и яблочный, что подтверждено лабораторными анализами. Но малиновый привезен из Якутии, тамошние мои друзья выезжают на малину. В полярный день малина цветет на больших площадях – тысячах гектаров, и пчелы там действительно собирают нектар. Однако у нас таких площадей нет. Яблоневый мед – с Дальнего Востока, где обильно цветет дальневосточная яблоня и пчелы на ней работают. У нас такого тоже нет. И погода в Украине, как правило, не позволяет получить взяток (количество нектара и пыльцы, собираемое пчелиной семьей за определенный период времени. – Прим. ред), с которого можно скачать товарный яблоневый мед. У нас такой мед примешан к другому в составе цветочного меда или разнотравья.А вот чистый фацелиевый мед вполне возможен. Ребята в Полтавской и Харьковской областях посеяли большие площади фацелии, которая является сидератом – такие растения сеют для улучшения качества почвы, для сельхозпроизводителя это природное удобрение. И она же является хорошим медоносом. Фацелиевый мед очень приятный, долго не кристаллизуется, красивого янтарного цвета. Он действительно может быть получен в чистом виде на плантациях площадью сто и более гектаров.Кстати, подтвердить сорт меда можно в лаборатории, анализ займет всего лишь 15 минут.– Два улья будут стоять рядом на одной пасеке – и мед в них будет разный. Каждая семья находит свой взяток, и даже если ульи находятся на одном поле, мед может отличаться.Кстати, мед по своему химическому составу очень близок к плазме крови человека. Чистый стерильный мед можно вводить в вену, и человек не умрет. Фармуниверситет разработал кристаллы сухого меда, чтобы поддерживать в критических ситуациях фармацию и медицину.– Самое главное, чтобы в меде не было химических примесей и следов антибиотика. Антибиотик может попасть в мед из-за того, что сейчас активно применяют различные препараты для лечения домашних животных. Там, где выращивают птицу, рыбу, скот, используются корма с добавками антибиотиков. И при употреблении такого меда у человека снижается восприимчивость к антибиотику данной группы, а посему падает эффективность препарата. По крайней мере Европа именно так объясняет свое нежелание брать мед с примесями антибиотиков.Однако антибиотики в меде – это не растворенные в нем таблетки, а лишь незначительные их следы, которые можно определить только в лаборатории. В современной лаборатории есть возможность уловить даже одну молекулу вещества, то есть существует очень высокая степень контроля. В принципе, содержание антибиотика в меде настолько малое, что на качество никак не влияет, но европейцы перестраховываются.– Да вся Украина – экологически чистое место. Можете ее забором обнести и сказать, то это экологический огород для всего мира, потому что денег для внесения такого количества агрохимии, как применяется в Европе или США, у нас даже близко нет. У нас просто идеальная среда по сравнению с другими странами.Если вы когда-нибудь путешествовали на машине по Европе, наверняка заметили, что ни один жучок о лобовое стекло не разбивается. А стоит пересечь украинскую границу – и буквально все стекло залеплено. А это и есть показатель экологичности страны.– Это сказывается на количестве меда, потому что чем больше пчел вымрет, тем меньше меда они принесут. Удобрение же в мед попасть не может, поскольку если пчела погибла, она мед уже не принесет. Химикаты не могут попасть в мед, потому что пчелы их просто не доносят – гибнут.– Так и есть. Если бы наш мед был плохой, Украина не была бы на третьем-четвертом месте по его экспорту. То, что мы отправляем мед в таких количествах, – это самое серьезное подтверждение качества продукта.– Наш мед потребляется во всех развитых странах Азии, Европы, Северной Америки. Основные потребители – Европа и США.– В основном идут подсолнечник и разнотравье. Такого меда у нас больше всего.– Последний раз государственную дотацию на развитие пчеловодства в 2008 году давал Виктор Ющенко и в этом году ее возобновили – обещают выплатить господдержку в размере 200 гривен на одну пчелиную семью для зарегистрированных пасечников. Надеемся получить к концу года.– За последние полгода, наверное, процентов на 70 увеличилось их количество, потому что народ все-таки хочет получить дотацию, и пасечники активно включились в этот процесс. В Харьковской области сейчас уже более двух тысяч зарегистрированных пасек – совершенно разных по объему, по количеству пчелосемей. Но это процентов десять от реального количества. В основном все же регистрируются те, для кого пчеловодство – не хобби, а профессиональная деятельность.– Пчеловодство – не бизнес. Это философия. Пчеловод никогда не бросит пчел, не поступит, как промышленник с обанкротившимся заводом. Если он завел пасеку, неважно, есть ли прибыль, дают ли пчелы мед, – он все равно будет с ними работать. До последнего своего дня пасечник не бросит ульи. Я знаю дедушек, которым по 90 лет, а они все равно вокруг ульев ходят.– Не могу сказать, что 25-летние хозяйничают, а ребят от 30 и старше очень много. Я знаю многих людей, которые бросили налаженный бизнес, перешли на пчеловодство и занимаются этим делом с удовольствием.