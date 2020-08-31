После начала учебного года в Украине ожидается вспышка заболеваемости коронавирусом.Об этом заявил глава Госпродпотребслужбы города Киева Олег Рубан.
— Прежде всего, завершился каникулярный период. Это значит, что каждый день будут регистрироваться антирекорды. В среду, четверг и пятницу, и воскресенье будет увеличиваться количество койкобольных потому, что увеличивается количество людей, нуждающихся в госпитализации, — отметил он.
По его словам, будут увеличиваться локальные вспышки в организованных коллективах.
— Это естественно, это регистрируется каждый сентябрь после завершения каникул — добавил Рубан.
Ранее в Минздраве сообщили, что в Украине с 18 мая почти в четыре раза увеличилось количество госпитализаций пациентов с коронавирусом.