После начала учебного года в Украине ожидается вспышка заболеваемости коронавирусом.

Об этом заявил глава Госпродпотребслужбы города Киева Олег Рубан.— Прежде всего, завершился каникулярный период. Это значит, что каждый день будут регистрироваться антирекорды. В среду, четверг и пятницу, и воскресенье будет увеличиваться количество койкобольных потому, что увеличивается количество людей, нуждающихся в госпитализации, — отметил он.По его словам, будут увеличиваться локальные вспышки в организованных коллективах.— Это естественно, это регистрируется каждый сентябрь после завершения каникул — добавил Рубан.Ранее в Минздраве сообщили, что в Украине с 18 мая почти в четыре раза увеличилось количество госпитализаций пациентов с коронавирусом.