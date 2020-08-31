Движение трамваев по пр. Московскому, пл. Конституции, пл. Павловской, на участке от пл. Защитников Украины до ул. Университетской, будет запрещено с 1 сентября до 31 декабря.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией пр. Московского.На этот период движение трамваев будет осуществляться так:- трамваи № 5, 6: не ходят;- трамвай №8: по своему маршруту, с расширением режима работы (с 5:30 до 22:00) и сокращением интервалов движения.Также с 1 сентября до 31 декабря будет запрещено движение троллейбусов по ул. Броненосца «Потемкин», ул. Богдана Хмельницкого, пр. Московскому, ул. Кооперативной, на участке от разворотного круга «ст. м. «Защитников Украины» до пер. Короленко. В связи с этим троллейбус №2 будет курсировать так:- часть маршрута №2: пр. Жуковского - ул. Академика Проскуры - Белгородское шоссе - ул. Сумская - пр. Независимости - пр. Науки - ст. м. «Научная»;- часть маршрута №2: пр. Победы - ул. Людвига Свободы - ул. Ахсарова - пр. Науки - пр. Независимости – пл. Свободы.