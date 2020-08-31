Городской педагогический совет, посвященный итогам развития образования в городе Харькове в прошлом учебном году и приоритетным задачам на следующий, состоялся 31 августа во Дворце студентов Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

Одной из главных тем обсуждения стали особенности образовательного процесса в условиях карантинных ограничений. Как отметил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, учителя в целом справились с этим вызовом.- Это было сложное время, но мы его с честью пережили и продолжаем это делать. Общая успеваемость школьников и результаты внешнего независимого оценивания знаний продемонстрировали, что наши учителя справились с возложенными на них задачами. Несмотря на все объективные сложности, харьковские выпускники показали максимальный результат в 200 баллов, - подчеркнул Игорь Терехов.Также первый вице-мэр напомнил, что городская власть уделяет большое внимание вопросам безопасности и развития инфраструктуры учебных учреждений.- Город полностью взял на себя обеспечение физической охраны в школах. Кроме того, в 142 школах и 43 детсадах установлены камеры видеонаблюдения, треть всех учебных учреждений оборудована автоматической системой пожарной сигнализации. За последние годы мы реконструировали 110 школьных стадионов, установили 21 мини-стадион в детсадах, и вся эта работа будет продолжена, - отметил Игорь Терехов.В свою очередь директор Департамента образования Ольга Деменко сообщила, что с 1 сентября школы города Харькова начнут работать в обычном режиме, но, учитывая карантинные ограничения, будут оперативно реагировать на возможное изменение ситуации. По ее словам, завтра 136 тыс. школьников пойдут в 186 коммунальных и 22 частные школы, а 46 тыс. воспитанников - в 225 учреждений дошкольного образования.- В этом году начинает работать детсад №333 в Индустриальном районе и 10 групп в действующих садах. Всего за десять последних лет было создано 11 тыс. новых мест для детей, - сообщила директор департамента.Также, по ее словам, 1 сентября стартует первый этап городского проекта «Онлайн-школа», в котором примут участие 27 самых крупных школ Харькова.