Согласно исследованиям, такие хронические возрастные заболевания, как сердечно-сосудистые, диабет, онкология и неврологические патологии впервые диагностируются у людей примерно в 60-летнем возрасте. Зависит это от региона проживания и образа жизни человека.

При этом заведующий лабораторией Института биологии Алексей Москалев назвал три переломных этапа в возрасте человека.Он считает, что впервые возраст заявляет о себе в 45 лет, когда реализация репродуктивной функции в целом завершается. Затем пик изменений наблюдается в 60 лет, когда замедляется деление клеток и регенерация тканей, что приводит в среднем к трем хроническим заболеваниям. К 75 годам таких возрастных заболеваний становится уже примерно семь, потому что приходит в негодность внеклеточный матрикс.- Это средние цифры, и они во многом зависят от образа жизни человека. Играют роль питание, физические тренировки, уровень стресса и способность управлять им, экологическая обстановка. Также важна ранняя диагностика и своевременность начала лечения хронических заболеваний,- сказал ученый.