В Харькове правоохранители задержали банду вымогателей, которые вымогали у местного жителя 100 тысяч долларов.

Об этом сообщает Нацполиция в понедельник, 31 августа.Указано, что к правоохранителям за помощью обратился харьковчанин. Он рассказал, что на протяжении длительного времени ему поступают телефонные звонки с угрозами.Неизвестные, угрожая физической расправой ему и членам его семье, требовали возвращения 100 тысяч долларов. Некоторое время мужчина не обращал внимания на угрозы, пока ему не напомнили о деталях прошлогоднего разбойного нападения на него. В случае уплаты средств, угрожали убить малолетнего ребенка потерпевшего, – говорится в сообщении.Во время досудебного расследования правоохранители установили личности злоумышленников. Это четыре жители Харькова в возрасте от 27 до 48 лет. Преступную деятельность организовал 29-летний мужчина, в «помощники» также взял свою сожительницу.В субботу, 29 августа, полицейские при поддержке спецназа задержали 29-летнего организатора и его сожительницу сразу после получения ими части средств – 35 тысяч долларов США. По месту жительства задержали еще двух участников группировки. Все им сообщили о подозрении по статье о вымогательстве (ч.4 ст.189 УК Украины).В ходе следствия будет проверяться причастность подозреваемых к совершению разбойного нападения на потерпевшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения.