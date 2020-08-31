Строительство многоквартирного дома по улице Маршала Бажанова, 11 начато.

Через два года на месте разрытого котлована должна появиться новая десятиэтажка с подземным паркингом. Сегодня же, проходят, так называемые, свайные работы. Уже задавлены 7 испытуемых свай. В ближайшее время, начнутся их лабораторные испытания. После чего будет понятно, какие сваи использовать дальше, затем, будут приняты все проектные решения для дальнейшего возведения нового жилого дома – говорит прораб строительства Максим Гаранжа.До недавнего времени, здесь находился старинный особняк, архитектор постройки неизвестен. Впрочем, в 20 веке, в строении разместили тубдиспансер, а со временем из здания съехало и это медучреждение. Полуразрушенную усадьбу стали называть «домом-призраком». А ветхое строение не только приобрело неопрятный внешний вид, но и отпугивало харьковчан своей антисанитарией внутри помещения. Место, стало все больше походить на свалку и становиться все более опасным для горожан. Строители вспоминают, до начала работ, здесь было не только заброшенное и неухоженное здание, но огромные заросли и горы мусора.Построенный, во второй половине 19 века, дом в архитектурных памятниках города не значится, поэтому будущие застройщики нового элитного дома, получи разрешение на снос старой усадьбы.Несколько недель назад многие интернет-ресурсы говорили о том, что якобы на месте туберкулезного диспансера опасно строить жилой дом. Однако, по данным госпродпотребслужбы, так как заведение в этом месте не функционирует уже более 5 лет, кроме того, старое здание полностью снесено, оно не может быть источником инфекции.