В результате столкновения «Daewoo» и «Nissan» пострадали двое мужчин.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, авария произошла сегодня в 10 часов утра на перекрестке улиц Героев труда и Барабашова.В результате аварии 69-летний водитель автомобиля «Daewoo» и 45-летний пассажир иномарки получили травмы и были госпитализированы в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.На данный момент информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Киевского отдела полиции. Следователями решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.