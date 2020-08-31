В полиции рассказали, что с найденным парнем все нормально и в отношении его не было совершено никаких противоправных действий

Как рассказали в ведомстве, 30 августа около 22:00 в Золочевское отделение полиции поступило сообщение от жительницы села Малая Рогозянка. Женщина заявила о том, что около 21:00 ушел из дома ее 15-летний сын, который страдает аутизмом. Женщина отметила, что парень раньше не уходил из дома на длительное время.На поиски пропавшего был ориентирован личный состав полиции.Во время розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение несовершеннолетнего около 11:00 на следующий день. Он находился в поселке Солоницевка.Работники полиции доставили парня домой и передали его матери.В отношении женщины полицейские составили протокол по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Также полицейские провели профилактическую беседу с парнем и его матерью по недопущению подобных случаев в будущем.