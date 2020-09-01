Регион обогнал Львовскую область и город Киев.

Согласно данным системы мониторинга СНБО Украины, за минувшие сутки в Харьковской области лабораторно подтвердили 262 новых случая коронавирусной инфекции. Еще трое людей скончались.Это наивысший показатель по стране за сутки. На втором месте Львовская область - 193 новых случая и город Киев - 176 заболевших.Так, по состоянию на 1 сентября, за время пандемии в регионе всего было выявлено 9338 случаев COVID-19. 3261 человек выздоровели, 207 - скончались.