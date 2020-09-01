Причины пожара устанавливаются специалистами.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, 31 августа в 14:29 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел на территории садового общества «Конструктор» в селе Введенка Чугуевского района области."К месту вызова прибыло два отделения 50-й Государственной пожарно-спасательной части. На момент их прибытия площадь пожара составляла около 50 кв.м. Огнем были охвачены деревянные конструкции крыши, перекрытия и внутренние помещения", - прокомментировали в службе по чрезвычайным ситуациям.В 15:15 огонь удалось локализовать, в 17:00 - ликвидировать. Пострадавших нет.