Медику сообщили о подозрении и теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Как рассказали в пресс-службе полиции, накануне в Основянское отделение полиции поступило сообщение о том, что на территории района незаконно осуществляется выдача рецептов на право приобретения наркотических средств.Правоохранители установили лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался 58 летний врач-нарколог одного из медицинских центров Харькова.31 августа ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1,2 ст.319 (незаконная выдача рецепта на право приобретения наркотических средств или психотропных веществ) Уголовного кодекса Украины.В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.