Никаких противоправных действий в отношении девушки совершено не было.

Накануне в дежурную часть Московского отдела полиции обратился 57-летний житель Харькова. Мужчина сообщил, что его 14-летняя дочь накануне ушла к своей подруге и до сих пор не вернулась. Девушка ранее уже неоднократно уходила из дома."Правоохранители немедленно начали поиски пропавшей. На следующий день полицейские установили местонахождение несовершеннолетней в районе, где живет ее подруга. Все это время девушка провела на улице. По ее словам, ушла из дома из-за ссоры с отцом", - рассказали в пресс-службе ГУНП.По словам правоохранителей, мать девушки лишена родительских прав, а мужчина воспитывает дочь самостоятельно. Семья состоит на учете в службе социальной защиты.Сотрудники ювенальной превенции провели профилактическую беседу с девушкой и ее отцом. В отношении мужчины составлен административный протокол по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.