События На улице Героев Труда очередное ДТП, - соцсети (видео) Вечерний Харьков 10:33 857 О происшествии сообщили очевидцы на харьковском телеграм-канале "ВЕХА". Читайте также Под Харьковом заметно осложнилась ситуация с пожарами Почти в половине общественных заведений Харьковщины нарушают карантин Трагедия на Салтовке – погибла женщина (фото) БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Под Харьковом заметно осложнилась ситуация с пожарами События 15:00 Лента новостей Под Харьковом заметно осложнилась ситуация с пожарами 15:00 Почти в половине общественных заведений Харьковщины нарушают карантин 14:42 Как закаляться с помощью «мокроступов» 14:19 Трагедия на Салтовке – погибла женщина (фото) 14:01 В ХНУРЭ рассказали о том, как будет проходить обучение в условиях карантина 13:49 В поселке под Харьковом будет дежурить спецназ 13:39 Человечество ожидает худший вариант климатической катастрофы 13:21