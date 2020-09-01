Общая площадь возгораний составил 40 гектаров.

создавать свалки и сжигать отходы;

разводить костры в лесу и лесопосадках;

курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички и окурки;

оставлять в лесу пропитанную бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;

сжигать стерню и растительные остатки на сельскохозяйственных полях;

позволять детям играть со спичками и зажигалками.

Такие пожары возникали в Харькове, а также в 22 районах области. Огонь от некоторых из них нанес ущерб трем хозяйственным сооружениям.Едва ли не единственной причиной возникновения вчерашних пожаров на открытых территориях, по словам спасателей, является человеческий фактор."Как видим, предупреждения спасателей оправданы и легкомысленное отношение к советам приводит к катастрофическим последствиям", - подчеркивают в ведомстве.Поэтому, несмотря на угрозу возникновения возгораний при повышении температурных показателей, Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области обращается к населению с просьбой не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на природе.