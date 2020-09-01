Подозреваемым грозит лишение свободы сроком от 7 до 12 лет.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, в ходе расследования было установлено, что мужчина, зная о состоятельности своего знакомого, решил обогатиться за его счет и вместе со своей сожительницей разработал преступный план вместе. В дальнейшем к ним присоединились еще двое сообщников.Один из членов преступной группы позвонил потерпевшему и, угрожая убить его малолетнего сына, потребовал 100 тысяч долларов США. Позже организатор встретился с потерпевшим и рассказал, что знает «криминального авторитета», который поможет прекратить угрозы и гарантировать безопасность ему и членам его семьи.26 августа организатор группы и его сообщник, выдававший себя за «криминального авторитета», встретились с потерпевшим. Злоумышленники пообещали, что вымогателя извинится и прекратит угрозы. За эту «услугу» пострадавший должен был заплатить 35 тысяч долларов.Через несколько дней пострадавшему позвонил один из злоумышленников и от имени вымогателя принес свои извинения. Позже организатор группы назначил встречу потерпевшему, при которой человек передал оговоренную сумму."Четырех участников преступной группы задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества", - рассказали в ведомстве.