Об этом рассказал экс-заместитель Министра образования и науки Егор Стадный.

По словам бывшего чиновника, незаконную деятельность организовали в одной из лабораторий Львовского университета ветеринарной медицины."В одной из лабораторий Львовского университета ветеринарной медицины производили метадон, который затем сбывали онлайн. Кто-то посмеется и скажет, что это украинский вариант Breaking bad. А я скажу, что от реакции ректора будет зависеть, сохранит это заведение хоть какую-то репутацию", - написал Стадный на своей странице в Facebook.