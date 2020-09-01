Харьковский политолог Антон Авксентьев прокомментировал кандидатуру нынешнего главы ХОГА, которую в партии Слуга народа выдвинули на выборы в мэры города.

«В последний день лета президентская партия наконец-то определилась со своим кандидатом в мэры Харькова – им ожидаемо стал глава обладминистрации Алексей Кучер. Не Олег Филимонов, конечно, но тоже забавно. Удобный для Кернеса оппонент, коллекционирующий токсичные инфоповоды (особенно «услужили» в этом Кучеру его директора департаментов ХОГА). Похоже, что именно Кучер будет назначен крайним за разгром «слуг» - мол, «Харків – це ти», не успел за темпом реформ.. На приличный результат по городу ни в ОП, ни в местном штабе уже и не рассчитывают – смирились со статусом зеленого комсомола Кернеса и разучивают знаменитую репризу Елены Воробей «Ну возьмите меня», чтобы навязаться в коалицию», - комментирует Авксентьев.