Пенсионер Виктор Николаевич Шаповал сидит на скамейке возле своего дома и улыбается. У него есть повод для радости: он победил в своей маленькой войне с чиновниками.

За спиной у него – 37 лет работы водителем, 2 тяжелых инсульта, реабилитация и попытка вернуться к нормальной жизни. А еще – 2 года писем, просьб и обращений. Ветеран труда просил поставить скамейку возле его дома. Просто, чтобы была возможность посидеть на улице: далеко ходить сложно, а дома – сколько времени можно просидеть в четырех станах?Поставить скамейку просил начальника своего ЖКС №23. Потому просил у городских властей. Просил местного депутата Надежду Тимофееву. Писал письма, обращения, собирал подписи. Все без результата. Смотрел, как в городе появляются фонтаны, парковки, зоопарки и все больше понимал, что на фоне «масштабных инфраструктурных проектов» его вопрос – попросту неважен для чиновников. Ведь на открытие скамейки не пригласишь журналистов. Про нее не напишет в отчете мэр. И стоит она уж никак не 2 миллиарда гривен.Андрей Спасский общался с людьми во дворе, когда заметил одиноко стоящую фигуру пенсионера. Тот не подходил, но и не уходил – было видно, что у него есть разговор. После встречи Андрей подошел к Виктору Николаевичу познакомиться. Поздоровался, спросил, как тот живет. И пенсионер рассказал ему о своей маленькой войне, которую он, видимо, проиграл.Спустя ровно сутки Виктор Николаевич сидит на своей скамейке под домом. Сидит и улыбается. Говорит: «Спасибо Андрею Спасскому, пообещал и сделал, я и не верил, что так бывает». В его глазах – удивление, на глазах – искренние слезы.Андрей Спасский, член политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь», написал на своей странице в фейсбук: «Я хочу посмотреть в глаза тем людям, которые отказали Виктору Николаевичу в такой скромной просьбе. Я объясню им, что таким чиновникам - не место в нашем Харькове».Мы попросили Андрея Спасского прокомментировать эту печальную историю со счастливым финалом: «Эта скромная скамейка – должна стать памятником. Памятником прошлому Харькову, где ветеран, инвалид, пенсионер годами оббивает пороги кабинетов и просит сделать для него малость. За 37 лет работы и здоровье, отданные городу – он просит всего лишь скамейку. Что это за город, что это за чиновники, что это за депутаты, которые не могут решить вопрос – не то, что капитального ремонта микрорайона, или перекладки давно сгнившей канализации, или починки текущих крыш – а хотя бы самого элементарного: поставить обычную скамейку. Таким чиновникам, которые не могут даже поставить скамейку – место на другой скамье, скамье подсудимых.На всех бордах по городу написано – «успешный Харьков». Я часто хожу по другому Харькову – районам без фонтанов и зоопарков, с потрескавшимися домами и обваливающимися балконами, с текущими трубами и крышами. Я уверен, что наш город принципиально изменится только тогда, когда чиновники хорошенько усвоят, что комфорта и безопасности заслуживают не только успешные харьковчане. Если они не научатся быть полезными каждому жителю города – их кабинеты займут другие. Те, кто умеет слушать людей и помнят о том, зачем и для кого они работают».