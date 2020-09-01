В Балаклейском районе на Харьковщине спецназовцы в течение месяца будут охранять поселок Андреевка, из которого местные жители хотят выселить ромов.

Полиция принимает меры, чтобы не допустить обострения конфликта в поселке Андреевка. По решению руководства областного управления полиции выделены дополнительные силы для усиления охраны общественного порядка и стабилизации ситуации в поселке, где произошел конфликт между местными жителями и ромами, сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.Сотрудники полка полиции особого назначения в течение месяца круглосуточно будут следить за правопорядком в поселке.Напомним, 29 августа во время мирной акции в поселке Андреевка Балаклейского района произошло столкновение между местными громадами.По факту конфликта открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) и ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.