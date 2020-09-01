По состоянию на 1 сентября в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 7 305 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 9 337 случаев заболевания COVID-19, из них - 5 830 человек находятся под медицинским наблюдением, 3 298 пациентов выздоровели, 209 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 1 сентября в Украине зафиксировано 2 088 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 123 303 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, 2 605 человек умерли, 57 802 - выздоровели.