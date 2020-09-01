В преддверии осени хочу заняться закаливанием. Но, во-первых, как определить, насколько закален мой организм? И, во-вторых, можно ли закалить себя народными средствами? Сергей Владимирович

Для оценки степени закаленности организма специалисты предлагают несколько функциональных проб. Первая – температурная: в таз с ледяной водой нужно опустить ногу или руку, после чего определить скорость восстановления обычной температуры. У закаленных людей температура восстанавливается через 6–9 секунд, у незакаленных – за 15–17 секунд. Вторая проба – пульсовая. Перед закаливающей процедурой и через минуту после нее нужно замерить частоту сердечных сокращений. Закаленные люди не заметят разницы в частоте сердечных сокращений до и после процедуры, у здоровых незакаленных людей отклонения будут равняться 10–15%, у незакаленных и не очень здоровых отклонения будут еще больше.— Закаленность можно оценить с помощью обычных градусников, — рекомендуют специалисты. — Для этого нужно измерить температуру в обеих подмышечных впадинах одновременно. При одновременном измерении у закаленного человека показания градусника будут одинаковыми, у незакаленного будет заметна температурная асимметрия: показания на градусниках будут отличаться на 0,2–0,3 градуса.Для закаливания медики советуют, например, носить так называемые мокроступы – липовые лапти с вложенными листьями одуванчика, подорожника, мать-и-мачехи. Этот экологичный способ хорош в качестве массажа, он послужит для профилактики мозолей, оградит от отеков и инфекций.— Для профилактики переохлаждения можно растирать тело маслом можжевельника, плодами тмина в масле, — говорят специалисты. — Чтобы снять головные боли при простуде, укрепить память, можно делать компрессы из отвара ромашки. Для повышения сопротивляемости организма применяют отвар очитка (заячьей капусты). Чай из пустырника закалит нервную систему, а чай из девясила повысит устойчивость к холоду и гипоксии.Закаляться можно и правильным подбором продуктов питания, причем продукты нужно подбирать в зависимости от сезона. Зимой рекомендуется есть согревающие продукты, к которым относятся баранина, яйца, орехи, редька, лук, укроп, блюда из овса и пшеницы. А вот летом стоит сделать акцент на охлаждающих продуктах: картофеле, рисе, гречке, рыбе, курятине, телятине, моркови, свекле, капусте, фасоли, горохе, редисе, изюме, цитрусовых.Кроме того, чтобы закалить организм, можно витаминизировать еду пищевыми растениями, используя их в виде чаев и напитков, салатов, добавок в первые блюда. Очень полезно добавлять в еду пророщенные зерна злаковых растений.