С начала введения карантинных ограничений в Харьковской области провели без малого 23 тысячи проверок субъектов хозяйствования и почти в трети из них обнаружили нарушения.

За первую неделю августа в Харьковской области провели 1 318 проверок заведений общественного питания, продовольственной торговли, агропродовольственных рынков и других объектов по соблюдению правил карантинного режима, сообщает ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.Во время проверок нарушения были выявлены на 529 (40%) объектах. Выдано 529 предписаний и предложений, 40 лиц привлечены к административной ответственности.– Также продолжаются мероприятия по контролю за соблюдением карантина в заведениях общепита, транспорте и ночных клубах. В целом проведена 221 проверка. Были зафиксированы факты пренебрежения посетителями средствами защиты, отсутствие или неверное ношение защитных масок, отсутствие защитных очков на работниках, отсутствие контейнеров для сбора использованных масок, не проведение дезинфекции контактных поверхностей каждые два часа и другие, – отмечают в Госпродпотребслужбе.Всего с начала введения карантинных мероприятий проведено 22 912 проверок субъектов хозяйствования, нарушения выявлены в 27% из них. Проверялись пункты ВНО, дошкольные заведения, заведения общественного питания, заведения торговли продовольственными и непродовольственными товарами, рынки и др. Оформлено 6 375 предписаний (предложений), составлено 562 протокола об административных правонарушениях.