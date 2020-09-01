О правилах учебного процесса рассказали в пресс-службе университета.Согласно официальной информации, новый учебный год для студентов начнется по следующему графику:
с 1 сентября 2020 - для студентов дневной и заочной форм обучения, которые проходят обучение на получение бакалавра и магистра (кроме первокурсников);
с 28 сентября 2020 - для студентов, принятых на первый курс в 2020 году;
с 7 сентября 2020 года - для тех студентов, которые приняты на первый курс в 2020 году для получения второго высшего образования.
В университете уточняют, что в зависимости от уровня эпидемической опасности деканы факультетов и заведующие кафедрами будут принимать решения по организации проведения учебных занятий с использованием дистанционных технологий обучения.
"При установлении «оранжевого» уровня эпидемической опасности преимущественно дистанционно будут проходить лекционные, практические (семинарские), индивидуальные занятия, консультации, контроль самостоятельной работы студентов; аудиторно будут проходить занятия в группах численностью до 20 человек с соблюдением установленных требований и ограничений;
При установлении «красного» уровня эпидемической опасности, запрещается посещение высших учебных заведений, а занятия будут проходить исключительно с использованием дистанционных технологий обучения", - рассказали в ХНУРЭ.