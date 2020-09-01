Новая избирательная система – большой стресс для избирателя. В чем же заключается суть новаций и что ждет харьковчан и жителей области на местных выборах, которые состоялся 25 октября?

Как разобраться в бюллетенях

Что делать избирателю

Не исключены манипуляции

Условно открытые списки

Залог уменьшен в девять раз

Ясность с параллельным баллотированием

Соблюдение гендерной квоты

Отмена выборности старост

Как разъяснил «Вечернему Харькову» эксперт аналитического центра «Обсерватория демократии» кандидат политических наук Антон Авксентьев, избиратели получат четыре бюллетеня.– В первом они будут выбирать главу своего ОТГ (харьковчане – городского голову). Для всех 56 ОТГ Харьковской области бюллетени будут абсолютно однотипны. Нужно просто проголосовать за одного кандидата. Кандидатами могут быть как выдвиженцы партий, так и самовыдвиженцы (если количество избирателей – до десяти тысяч). В бюллетене будет представлена довольно развернутая информация о кандидатах – дата рождения, отсутствие судимости, место работы, то есть вся информация, которую кандидат подает в ЦИК, одним абзацем, – поясняет политолог.Следующие три бюллетеня – для голосования за советы.– За совет объединенной территориальной громады, для харьковчан – за Харьковский городской совет. За районный совет – на Харьковщине теперь семь укрупненных районов. И новация в том, что жители Харькова тоже будут выбирать депутатов Харьковского районного совета. А также – областной совет, – перечисляет Антон Авксентьев.В этих трех бюллетенях избирателям будет разобраться сложнее.– В левой части бюллетеня будет список партий, которые выдвигаются на соответствующем уровне. Он размещается в столбик, у каждой партии будет свой номер, название партии и под ним – фамилия, имя, отчество так называемого первого номера списка партии. И вот эта левая часть бюллетеня будет одинаковой для всех округов, – продолжает политолог. – Правая же часть будет отличаться в зависимости от округа. Рассмотрим на примере Харьковского горсовета: скорее всего, у нас будет девять округов – по контурам административных районов (точно станет известно 6 сентября). То есть каждый район – это отдельный округ, и в каждом районе избиратель получит бюллетень, в котором левая часть будет одинаковой для всех, а в правой напротив каждой партии будет представлен ее окружной список от пяти до 12 кандидатов. В Дзержинском районе я увижу одни окружные списки партий, а житель Новобаварского района – совершенно другие. Причем никакой информации об этих 5–12 кандидатах не будет, укажут только его фамилию, номер (от 1 до 12) и инициалы – даже не полное имя-отчество. То есть минимум информации и мелким шрифтом.Допустим, бюллетень по выборам в Харьковский городской совет.– Я должен обязательно выбрать одну партию и поставить напротив нее галочку. Места для галочек будут располагаться по центру бюллетеня. А дальше по желанию – то есть не обязательно, но можно этим правом воспользоваться – я могу вписать на свободном месте номер конкретного кандидата из окружного списка партии, которую я поддержал. Допустим, сначала я проголосовал за партию, скажем, «Блок Светличной «Разом!», а дальше смотрю, какой там у нее окружной список в Дзержинском районе. И если хочу поддержать кого-то из кандидатов (только одного), мне нужно вписать его номер в квадратики, – поясняет Антон Авксентьев. – Таким образом, галочка за партию – это обязательный момент, а вписывать номер конкретного кандидата – уже по желанию. Если я не впишу номер, мой голос все равно будет действителен, просто будет означать, что я согласился с той очередностью кандидатов в окружном списке, которую предлагает партия. Эта модель одинакова и для горсовета (либо совета ОТГ), и для райсовета, и для облсовета.По словам политолога, местные выборы всегда более сложны для избирателя, чем парламентские или президентские – именно из-за количества бюллетеней.– К тому же, судя по опыту других стран, когда вводится так называемая система открытых списков (с возможностью вписать номер конкретного кандидата), всегда возрастает процент недействительных бюллетеней – именно в силу того, что избиратели просто не разобрались, как их правильно заполнять. Таких бюллетеней может быть 20–25% , – говорит Антон Авксентьев.И тут, по мнению эксперта, многое будет зависеть от участковых комиссий, от того, как они будут интерпретировать то или иное заполнение бюллетеней.– Например, я поставил галочку в квадратик напротив партии, а дальше вписал несуществующий номер конкретного кандидата – 13, а их, как мы уже говорили, не может быть больше 12. На мой взгляд, такой голос может быть признан действительным. Ведь за партию человек проголосовал, а отметку за конкретного кандидата можно было и не ставить, поэтому ошибка в необязательной цифре ничего не решает. Но, возможно, комиссия большинством голосов скажет: нет, такой бюллетень недействителен. Ввключается человеческий фактор, – говорит политолог. – Пока еще нет конкретных разъяснений от ЦИК, как нужно интерпретировать подобные случаи.Кроме того, неправильно вписанный номер кандидата легко можно подправить.– Номер кандидата нужно вписывать в квадратики по шаблону, как раньше мы писали на конвертах индекс: две клеточки, а в каждой клеточке цифра которую нужно обвести по трафарету. И если порядковый номер – 1, то вписать нужно 01. А если я поставлю единичку только в первом квадратике, ее засчитают или нет? И не допишут ли к этой цифре нолик, еще одну единичку или двойку. А если я неправильно обведу трафарет, будет ли засчитан мой голос? – приводит примеры Антон Авксентьев.Многое будет зависеть не только от добропорядочности членов комиссий, но и от их выносливости.– Считать придется очень много. Участковым комиссиям нужно посчитать голоса по всем четырем уровням, причем в протокол придется вносить голоса не только за каждую партию, которая подалась в горсовет по их участку, но еще и за каждого члена окружного списка. Может сказаться фактор усталости, – не исключает политолог.Одна их основных новаций нынешних местных выборов – открытие партийные списки, вернее – условно открытые.– Что такое открытые списки? Очень часто люди не понимают и думают, что это наличие публикации где-то на сайте ЦИК. Нет. Открытые списки в политологии – это значит, что окончательная очередность кандидатов в партийном списке формируется по итогам результатов голосования избирателей. То есть именно избиратели меняют очередность, которая изначально была подана партией, – поясняет Антон Авксентьев.Однако, по его словам, статья 259 нового Избирательного кодекса стала блокиратором открытых списков, поэтому можно говорить только об условно открытых.– В статье 259 сказано: для того чтобы кандидату в окружном списке партии продвинуться на более высокую внутрипартийного рейтинга, недостаточно набрать больше голосов, чем другие кандидаты-однопартийцы. То есть недостаточно, чтобы больше избирателей за него проголосовали. Ему нужно преодолеть некий барьер, который заложен как 25% избирательной квоты, – говорит политолог. – Мы делали моделирование для Харьковского городского совета и получилось, то 25% избирательной квоты – примерно 1250 голосов. Точный расчет избирательной квоты пока невозможен, так как зависит от итогов голосования, но порядок мы примерно понимаем. Получается, если я набрал 1249 голосов и обошел 11 однопартийцев в окружном списке, я все равно не поднимусь выше – сохранится очередность, установленная партией, – отмечает эксперт. – Партии не хотели отдавать на откуп избирателям вопрос очередности, проходимости по понятным, в принципе, причинам – из-за политической коррупции.И второй момент – партии будут подавать единые и территориальные окружные списки.– Мы провели моделирование на примере предыдущих выборов и оказалось, что из 84 мандатов Харьковского горсовета 24 будут распределяться в закрытых единых списках. Где нет даже иллюзии открытости – строго соблюдается очередность, которую утвердил съезд, – продолжает Антон Авксентьев. – Поэтому говорить, то Избирательный кодекс совершил некий прорыв в плане открытых списков и увеличения влияния избирателей, наверное, преждевременно и некорректно.Еще одна новация – уменьшение денежного залога для кандидатов в девять раз по сравнению с предыдущей редакцией кодекса.– Процесс стал более открытым, и парламентарии прислушались к голосу гражданского общества по поводу того, что не надо консервировать избирательный процесс только для богатых кандидатов, – отмечает политолог.Итак, самовыдвиженец в ОТГ, где проживает до десяти тысяч избирателей, должен заплатить 20% минимальной месячной зарплаты – около тысячи гривен. Партия, которая выдвигает кандидата в громадах до десяти тысяч населения, должна внести 20% минимальной зарплаты за каждого кандидата в депутаты.Самовыдвиженец или партия, которая предлагает кандидата на пост главы ОТГ до 75 тысяч избирателей, а это 55 ОТГ Харьковщины, должны внести сумму, равную минимальной зарплате – около пяти тысяч гривен.– «Входной билет» на выборы стал дешевле. И это уже свидетельствует о неком равенстве возможностей для кандидатов. Данную новацию можно считать положительной. В то же время возрастает риск выдвижения технических кандидатов, и, возможно мы столкнемся с разными формами электоральной манипуляции таковыми кандидатами – в частности, на выборах в ОТГ до 75 тысяч избирателей, где кандидата можно выдвинуть за 200 долларов, – предполагает Антон Авксентьев.Если в предыдущей редакции Избирательного кодекса была весьма сумбурно и неконкретно прописана позиция по поводу параллельного баллотирования кандидатов в советы разных уровней, то сейчас статья 216 четко регламентирует подобные моменты.– Основной принцип для кандидата, который баллотируется в депутаты, – можно совместить не более двух советов. У нас есть такая матрешка: областной совет, потом семь районных советов и 56 советов ОТГ. Кандидат, который не может определиться, мандат какого уровня ему интереснее, имеет право совместить два совета – например, ОТГ и района или ОТГ и облсовет, либо районный и областной советы, но в пределах одной области, – объясняет Антон Авксентьев. – Кандидат в мэры в ОТГ с населением до 75 тысяч может выбрать еще один совет, то есть параллельно баллотироваться и в совет своей ОТГ, и в облсовет или в райсовет. А вот в громадах, где более 75 тысяч избирателей, такого права выбора нет, параллельно выдвигаться разрешено только в совет своей ОТГ. Скорее всего, мэры крупных городов станут первыми закрепленными в списках своих партий, которые будут баллотироваться в соответствующие советы ОТГ.Гендерная квота – не новая норма в избирательном законодательстве, но теперь прописаны санкции за ее несоблюдение.– Несоблюдение гендерной квоты является основанием для отказа зарегистрировать партию. Раньше такая фраза не была прописана, и по сути закон можно было не выполнять, – говорит Антон Авксентьев.– Какие гендерные квоты вводятся?– Партии подают единые списки, а также территориальные окружные списки. При этом каждый кандидат, поданный в едином списке, входит в один территориальный окружной список. Исключение составляет флагман – первый закрепленный номер единого списка. И в единых, и в территориальных окружных списках в каждой пятерке кандидатов должно быть не менее двух человек обоих полов. Если количество кандидатов не кратно пяти (а такое может быть, потому что в окружных списках – от пяти до 12 кандидатов), должна быть очередность: мужчина-женщина, мужчина-женщина, – рассказывает политолог.Вместе с тем, по его словам, 40% в списке – вовсе не означает, что будет 40% депутатов-женщин.– По результатам наших прошлых исследований, чем больше мы погружаемся на уровень поселковых и сельских советов, тем активнее представлены женщины. Мы связывали такую ситуацию с тем, что кадровым резервом для местного самоуправления в громадах на низовом уровне являются сферы образования и здравоохранения. Зачастую кандидаты в депутаты или головы ОТГ – бывшие директора местных школ или врачи. Статистически это женские профессии, – говорит специалист. – Однако перейдут ли 40% кандидатов в 40% депутатов? Есть подозрение, что на уровне областного совета – нет.В рамках децентрализации, тогда еще добровольной, был введен термин «староста».– Так вот, выборность старост, которая была заложена даже в Конституцию, а не только в закон о местном самоуправлении, новым Избирательным кодексом упраздняется. Но красиво – выборность переносится с уровня избирателей на уровень совета ОТГ, то есть депутатов. И уже избранные составы депутатского корпуса ОТГ будут избирать старост, – поясняет Антон Авксентьев. – Таким образом, старосты в каком-то смысле превращаются в институт «смотрящих» и будут полностью политически лояльны и подконтрольны команде, которая побеждает в данной ОТГ, и персонально главе ОТГ. А избиратели села или поселка за своего старосту голосовать не будут.