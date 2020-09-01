Возле поселка Городница Житомирской области археологи обнаружили еще 6 старинных монет, где на прошлой неделе нашли 32 монеты времен Киевской Руси.

Об этом сообщает Союз археологов Украины в Facebook."На месте обследования исследован объект - яма, в которой был обнаружен клад. В заполненной яме и в отвалах было выявлено 6 целых и фрагментированных сребреников", - отметил руководитель Житомирской археологической экспедиции Института археологии НАН Украины Андрей Петраускас.Он добавил, что теперь "Городницкий клад" сребреников князя Владимира Святого и Святополка Окаянного насчитывает 38 монет.Напомним, в Городнице Житомирской области были обнаружены 32 монеты Владимира Святого и Святополка Ярополковича, что является исторической сенсацией.