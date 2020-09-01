Харьковская область находится среди регионов, где смягчить карантинные ограничения пока нельзя.

По состоянию на 1 сентября, наш регион не соответствует показателям, нужным для ослабления карантина. Больше чем в 2,8 раз выше нормы критерий выявления новых случаев COVID-19. На 100 тысяч населения в Харьковской области —112,4 новых случаев коронавируса, а норма — 40. Это значит, что карантин в нашем регионе смягчить не могут. Данные опубликованы на сайте Министерстве охраны здоровья.Остальные критерии, нужные для ослабления карантинных ограничений, в Харьковской области не превышают норму. За последние семь дней охват тестированием вырос до 91,5 (при норме более 24 на 100 тысяч населения). Загруженность коек за предыдущие пять дней — не превышена (с 27 по 31 августа менее 50%).Помимо Харьковской области, не разрешают смягчить карантин Киеву, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черниговской и Черновицкой областям.Напомним, с 31 августа в "оранжевой" зоне остались Харьков и Богодуховский район. Первомайский район попал в "зеленую" зону, а районный центр отнесли к "желтой".