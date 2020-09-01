В государственном учреждении «Качановская исправительная колония (№54)» проведены спортивные соревнования среди осужденных. Благодаря разнообразию мероприятий этот день стал особенным для осужденных учреждения.

День начался со спортивной эстафеты, в которой приняли участие пять команд осужденных. Программа эстафеты состояла из десяти видов соревнований, среди которых эстафетный бег, бег с мячом, перетягивание каната и другие, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.Стоит отметить, что спортивное мероприятие прошло в упорной, но честной борьбе, а победителям вручили сладкие подарки.– Одним из самых популярных видов спортивных командных соревнований всегда была и остается эстафета, – говорит исполняющий обязанности начальника учреждения Артем Кучеренко. – Это праздник здоровья, море удовольствия и позитива, где нет проигравших. Самое главное – это командный дух.