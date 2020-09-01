Верховная Рада приняла в целом законопроект №3112 "О внесении изменений в Закон Украины "Об исполнительном производстве" (об обязанности исполнителя производить индексацию размера алиментов, определенного судом в твердой денежной сумме)".

Проект закона поддержал 321 народный депутат.В тексте законопроекта говорится о том, что индексация размера алиментов, определенного в твердой денежной сумме, производится исполнителем в установленном Кабмином порядке. Такая индексация должна проводиться каждый год, начиная со второго года после определения размера алиментов.При этом, если взыскатель сам направит исполнительный документ непосредственно предприятию, учреждению, организации, физическому лицу индексация размера алиментов, определенного в твердой денежной сумме, производится, в соответствии с Законом Украины "об индексации денежных доходов населения".“Исполнитель обязан вычислять размер задолженности по уплате алиментов ежемесячно, а также проводить индексацию размера алиментов в соответствии с частью первой настоящей статьи”, - говорится в тексте законопроекта.В пояснительной записке говорится о том, что принятие закона среди прочего улучшит материальное положения лиц, размер алиментов на содержание которых определено судом в твердой денежной сумме, а также уменьшится нагрузка на госбюджет в связи с сокращением количества получателей социальных выплат и/или уменьшению размера таких выплат.