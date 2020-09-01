Презентация приложения «Мой Харьков» состоится в четверг, 3 сентября, в ивент-зоне «Fabrika Space» (ул. Благовещенская, 1, 3-й этаж).

Как сообщили в Департаменте цифровой трансформации, в этом приложении будут собраны все важные городские сервисы.

«Это прорыв в IT-сфере города. Приложение освободит вас от очередей, даст возможность получать электронные справки и многое другое, о чем можно будет узнать на презентации», - отметили организаторы.

Начало - в 19:00.

В зале смогут присутствовать лидеры мнений и представители СМИ (контактный телефон для аккредитации: 063-82-49-495).

Онлайн-презентация открыта для всех желающих, но по предварительной регистрации.

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