Презентация приложения «Мой Харьков» состоится в четверг, 3 сентября, в ивент-зоне «Fabrika Space» (ул. Благовещенская, 1, 3-й этаж).Как сообщили в Департаменте цифровой трансформации, в этом приложении будут собраны все важные городские сервисы.
«Это прорыв в IT-сфере города. Приложение освободит вас от очередей, даст возможность получать электронные справки и многое другое, о чем можно будет узнать на презентации», - отметили организаторы.
Начало - в 19:00.
В зале смогут присутствовать лидеры мнений и представители СМИ (контактный телефон для аккредитации: 063-82-49-495).
Онлайн-презентация открыта для всех желающих, но по предварительной регистрации.