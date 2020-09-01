Харьковчане нанесли ущерб парку Победы на Салтовке, обновленному после реконструкции. Вандалы сломали оборудование в фонтанах, испортили газоны и оставили горы мусора.

Обновленная центральная аллея парка Победы была открыта всего неделю назад. Чтобы успеть завершить реконструкцию к 23 августа, коммунальщики работали на объекте и днем и ночью, однако спустя неделю в зоне отдыха – первые убытки, сообщает пресс-служба горсовета со ссылкой на главного инженера фирмы-подрядчика Юрия Канунникова.– В фонтан, на газон и на гранит отдыхающие постоянно выливают напитки, пытаются вырвать кусок газона или форсунки в фонтане. Пакеты с мусором бросают прямо возле забора, – рассказывает Юрий Канунников. – Сильно пострадала наша серверная с оборудованием – неизвестные пытались ее взломать. Пришлось ставить там дополнительную охрану. На газонах местные жители выгуливают собак. Дошло уже до того, что бьют светильники в фонтанах. Чтобы разбить такой светильник, нужно взять кусок брусчатки или камня и целенаправленно бить.По словам начальника юридического отдела СКП "Харьковзеленстрой" Дмитрия Макогона, отдыхающие парка пренебрегают мерами безопасности, в частности, в фонтанах без присмотра родителей купаются дети.– Они начинают нырять в фонтан, не понимая, что там находятся форсунки, острые предметы и кабели питания, которые могут травмировать детей. Почему родители так легкомысленно относятся к прихоти своих детей, непонятно, – говорит Дмитрий Макогон.Коммунальщики обращаются к харьковчанам и гостям города с просьбой уважительно относиться к их работе и беречь имущество города. Просят также сотрудников полиции пристальнее следить за порядком в зонах отдыха Харькова.