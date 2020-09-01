Избирательная кампания в рамках местных выборов, которые должны состояться 25 октября, начнется 5 сентября. Соответствующее заявление сделала Центральная избирательная комиссия.

– 30 августа состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, во время которого комиссия объявила с 5 сентября 2020 года началом избирательного процесса местных выборов, назначенных на 25 октября 2020 года, – сообщает ЦИК.Вместе с тем Центризбирком внес изменения в свое постановление от 8 августа «О календарном плане основных организационных мероприятий по подготовке и проведению местных выборов 25 октября 2020 года».Напомним, Кабинет министров Украины планирует потратить на местные выборы, назначенные на 25 октября, 2,3 млрд гривен.