Город находится в "оранжевой" зоне карантина, которая предусматривает запрет на проведение массовых мероприятий.

Во многих школах Харькова провели праздничные линейки, посвященные Дню знаний несмотря на то, что город относится к "оранжевой" зоне карантина, в которой установлено ограничение на проведение массовых мероприятий, пишет Vgorode Харьков.В сети появилось видео из харьковской школы , на котором видно, что многие школьники и родители пришли без масок. Социальная дистанция также не соблюдается.Ранее в городском департаменте образования сообщили, что решение о проведении торжественных мероприятий каждое учреждение города могло принимать самостоятельно. Но с условием, что на мероприятиях дети и взрослые должны соблюдать карантинные ограничения.По словам заместителя министра образования Игоря Гарбарука, дистанционное обучение в городах и селах «красной» зоны карантина будет осуществляться даже при отсутствии у школьников ноутбуков и планшетов или доступа к сети Интернет, уверяют в Министерстве образования и науки Украины.По его словам, «телефоны могут полностью удовлетворить потребности» вместо ноутбуков или планшетов. Кроме того, будет работать Всеукраинская школа онлайн - уроки будут транслировать украинские телеканалы.- Даже в «красной зоне» у учеников будет несколько вариантов получения знаний, - уверяет Гарбарук.В ближайшее время должна заработать единая платформа для получателей образования в этой карантинной зоне.Аналогичные проблемы могут возникнуть и у учащихся с «оранжевой» зоны, ведь для этих регионов установлено ограничение на количество учеников в классе - 20 человек. Поэтому обучение здесь будет смешанного типа - половине учеников придется присоединяться к урокам онлайн.