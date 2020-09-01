События В Харьковских школах прозвучали первые звонки (видео) Вечерний Харьков 20:00 109 Несмотря на опасения в связи с карантином, в Украине стартовал учебный год. Подробности в сюжете телеканала "р1" Читайте также Правоохранители раскрыли подпольное производство тестов Covid-19 Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП в Богодуховском районе «Карантину вопреки»: во многих школах Харькова провели торжественные линейки (видео) БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Правоохранители раскрыли подпольное производство тестов Covid-19 События 20:30 Лента новостей Правоохранители раскрыли подпольное производство тестов Covid-19 20:30 В Харьковских школах прозвучали первые звонки (видео) 20:00 Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП в Богодуховском районе 19:30 «Карантину вопреки»: во многих школах Харькова провели торжественные линейки (видео) 19:02 Харьковской области пока «не светит» ослабление карантина 18:43 Стартует избирательная кампания 18:21 В обновленном парке Харькова поработали вандалы 18:03