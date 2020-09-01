Очевидцев аварии просят связаться со следователем Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Разыскиваются свидетели смертельного столкновения автомобиля «Москвич 2141» с автомобилем «Volkswagen Caddy», которое произошло 25 августа около 7:55 на проезжей части у дома №46 по улице Центральная в поселке Крысино Богодуховского района.В результате ДТП водитель автомобиля «Москвич» погиб на месте ДТП, а водитель «Фольксваген Кадди» доставили в больницу."Свидетелей и очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия просим обращаться по телефону: 063-06-66-876 или в кабинет № 6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУ Национальной полиции в Харьковской области по адресу: г.. Харьков, ул. Маяковского, 22, к старшему лейтенанту полиции Катречко Денису Олеговичу", - сообщили в ведомстве.