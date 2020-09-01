Организаторы производства успели сбыть через систему электронных закупок более 850 тысяч наборов на сумму 24 миллиона гривен.

Как сообщили в пресс-службы областной прокуратуры, досудебным расследованием установлено, что трое мужчин наладили подпольное производство наборов для забора биологического материала, транспортировки и проведения ПЦР-исследования на выявление COVID-19 и других вирусных инфекций.Наборы сомнительного качества, изготовленные без необходимых разрешительных документов, в дальнейшем реализовывались коммунальными учреждениями здравоохранения и сетями аптек через подконтрольных предпринимателей."Установлено, что с целью сокрытия противоправной деятельности и введение покупателей в заблуждение «предприниматели» указывали недостоверную информацию о местонахождении производственных мощностей.В ходе обыска, проведенного совместно с СУ ГУ ДФС в Харьковской области, обнаружено и изъято около 200 тысяч Готовых наборов для сбора биологического материала, около 400 тысяч комплектов для сбора таких наборов, компьютерную технику и документы о финансово-хозяйственной деятельности указанных предприятий, а также 35 печатей подконтрольных ФОП. Приблизительная стоимость изъятой продукции составляет 12 млн грн", - уточняют в ведомствеСейчас прокурором подано в суд ходатайство о наложении ареста на изъятое имущество.