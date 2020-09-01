После оказания медицинской помощи пятеро пострадавших в удовлетворительном состоянии здоровья были отпущены домой, один молодой человек все еще находится в больнице.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, авария произошла 30 августа на автодороге «Дергачи - Казачья Лопань» недалеко от поселка Казачья Лопань Дергачевского района.Предварительно следователям удалось установить, что 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21099» не справился с управлением и столкнулся с микроавтобусом «Opel Vivaro». В результате ДТП 37-летний водитель транспортного средства «Opel Vivaro» и четверо его пассажиров в возрасте от 30 до 40 лет получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.19-летний парень, который находился за рулем автомобиля "ВАЗ", также был госпитализирован в медицинское учреждение.На данный момент в Едином реестре досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами Уголовного кодекса Украины).Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.