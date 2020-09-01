Следственные действия проводились в рамках уголовного производства по статье за загрязнение воздуха.

31 августа следователи Новобаварского отдела полиции и прокурор районного отделения прокуратуры провели обыск на территории Коксового завода, на вредные выбросы которого жалуются жители близлежащих домов.При проведении следственных действий также присутствовали государственные инспекторы по охране окружающей среды Харьковской области, врач общей гигиены Главного управления Госпродспотребслужбы в Харьковской области и представителей предприятия."Государственные инспекторы по охране окружающей природной среды с помощью специальных приборов сделали замеры с котла и дымовой трубы. Согласно результатам измерения, специалистами будет составлен и предоставлен протокол", - уточнили в полиции.Если вина предприятия в загрязнении окружающей среды будет установлена, то согласно санкции соответствующей статьи Уголовного Кодекса Украины, виновников ждет наказание до трех лет ограничения свободы.