События К приезду Зеленского в Песочине работников ГСЧС заставили мыть асфальт (фото) Вечерний Харьков 20:53 1933 Об этом сообщают местные жители в харьковском телеграм-канале "ВЕХА". Читайте также На территории Коксохима прошли обыски Полиция устанавливает обстоятельства ДТП с шестью пострадавшими Правоохранители раскрыли подпольное производство тестов Covid-19 БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ На территории Коксохима прошли обыски События 21:30 Лента новостей На территории Коксохима прошли обыски 21:30 Полиция устанавливает обстоятельства ДТП с шестью пострадавшими 21:00 К приезду Зеленского в Песочине работников ГСЧС заставили мыть асфальт (фото) 20:53 Правоохранители раскрыли подпольное производство тестов Covid-19 20:30 В Харьковских школах прозвучали первые звонки (видео) 20:00 Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП в Богодуховском районе 19:30 «Карантину вопреки»: во многих школах Харькова провели торжественные линейки (видео) 19:02