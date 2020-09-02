Спасатели ликвидировали пожар в Немышлянском районе города.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, 2 августа в 3:47 минут на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Танкопия.Прибывшие на место спасатели установили, что горит пристройка и крыша жилого дома, а общая площадь пожара составляет 50 квадратных метров."Пожар удалось локализовать в 4:08, а ликвидировать в 5:58. Погибших и травмированных в результате пожара не обнаружено. Прямые и косвенные убытки устанавливаются. Вероятной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем", - рассказали в службе по чрезвычайным ситуациям.