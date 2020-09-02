События В Песочине к приезду президента Зеленского ночью клали асфальт (фото) Вечерний Харьков 09:05 8687 Информацию об этом опубликовали местные жители на харьковском телеграм-канале "ВЕХА". Читайте также За сутки в Харьковской области произошло 44 пожара в природных экосистемах Харьковский чиновник предстанет перед судом за взятку Стало известно где в Харькове отключат воду 2 сентября (список адресов) БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ За сутки в Харьковской области произошло 44 пожара в природных экосистемах События 10:02 Лента новостей За сутки в Харьковской области произошло 44 пожара в природных экосистемах 10:02 Харьковский чиновник предстанет перед судом за взятку 09:48 Стало известно где в Харькове отключат воду 2 сентября (список адресов) 09:28 В Песочине к приезду президента Зеленского ночью клали асфальт (фото) 09:05 Новый антирекорд: в Харьковской области более 300 случаев COVID-19 за сутки 08:58 В Харькове ночью горел частный дом 08:51 Правоохранители раскрыли подпольное производство тестов Covid-19 08:45