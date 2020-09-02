Мужчина вымогал от иностранца 2500 долларов США за получение украинского гражданства.

Досудебным расследованием установлено, что главный специалист одного из отделов Управления по вопросам гражданства, паспортизации, регистрации и эмиграции ГУ ГТС Украины в Харьковской области требовал неправомерную выгоду в сумме 2500 долларов США от гражданина Ливана. За указанную сумму чиновник обещал иностранцу помочь получить украинское гражданство.Если вина обвиняемого будет доказана в суде, его ждет наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.