Пожарные призывают жителей региона не провоцировать возгорания.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, за прошедшие сутки подразделения службы спасения 44 раза выезжали на ликвидацию пожаров, связанных с горением сухой травы, камыша и мусора. Их общая площадь составила около 11 га.40 таких пожаров возникли в Харьковской области, еще 4 - в Харькове.По словам спасателей, практически единственной причиной возникновения вчерашних пожаров на открытых территориях является человеческая неосторожность и безответственность.