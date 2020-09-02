В Харьковгазе сообщают о временном прекращении доставки газа из-за проведения ремонтных работ.

ул. Березовская, пров.Березовский,

ул. Заиковская, в-д Заиковский, пер. Заиковский,

ул. Милиционера, ул. Сумской путь с д.№1 по д. №67,

ул. Заречанская, пер. Заречанский,

ул Шпаковская, пер Шпаковский.

обеспечения потребителем технического обслуживания домовых сетей и оборудования;

наличия акта проверки дымовых и вентиляционных каналов в доме;

соблюдения владельцем дома Правил безопасности систем газоснабжения.

Как рассказали в пресс-службе компании "Харьковгаз", из-за проведения работ на газопроводах высокого (0,6 МПа) и низкого (0,003МПа) давления и дворовых вводах к потребителям и сооружениях на них, с 8:30 утра 8 сентября до 17:00 30 сентября в Пересечном будет полностью прекращено газоснабжение по следующим адресам:В компании отмечают, что восстановление доставки газа будет осуществляться после завершения ремонтных работ, при условии: